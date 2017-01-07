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"ПСВ" с Зинченко разгромлен "Боруссией" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/33_main.1483812625.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/33_tn.1483812625.jpg Мир В товарищеском поединке в Испании "Боруссия" обыграла "ПСВ" со счетом 4:1

"ПСВ" с Зинченко разгромлен "Боруссией"

Сегодня, 20:09

В товарищеском поединке в Испании "Боруссия" обыграла "ПСВ" со счетом 4:1

&quot;Боруссия&quot; - &quot;ПСВ&quot; - 4:1. Фото Instagram
"Боруссия" - "ПСВ" - 4:1. Фото Instagram

В субботу в товарищеском матче дортмундская "Боруссия" разгромила голландский "ПСВ". Поединок прошел в испанском городе Ла-Линеа и завершился со счетом 4:1 в пользу команды Томаса Тухеля.

Украинский полузащитник "ПСВ" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Единственный гол в составе голландского клуба забил Люк де Йонг на 57-й минуте. У победителей голы забивали Марко Ройс (19), Синдзи Кагава (40), Андре Шюррле (52) и Кристиан Пулишич (74). 
товарищеский матч, ПСВ, Боруссия Дортмунд, Синдзи Кагава, Андре Шюррле, Александр Зинченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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