"ПСВ" с Зинченко разгромлен "Боруссией"

В товарищеском поединке в Испании "Боруссия" обыграла "ПСВ" со счетом 4:1

В субботу в товарищеском матче дортмундская "Боруссия" разгромила голландский "ПСВ". Поединок прошел в испанском городе Ла-Линеа и завершился со счетом 4:1 в пользу команды Томаса Тухеля.

Украинский полузащитник "ПСВ" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Единственный гол в составе голландского клуба забил Люк де Йонг на 57-й минуте. У победителей голы забивали Марко Ройс (19), Синдзи Кагава (40), Андре Шюррле (52) и Кристиан Пулишич (74).