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"ПСЖ" продлил контракт со своим капитаном http://www.segodnya.ua/img/article/7821/60_main.1482423502.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/60_tn.1482423502.jpg Мир Тьяго Силва перешел в "ПСЖ" из "Милана" в июле 2012 года

"ПСЖ" продлил контракт со своим капитаном

Сегодня, 18:18

Тьяго Силва перешел в "ПСЖ" из "Милана" в июле 2012 года

Тьяго Силва. Фото AFP
Тьяго Силва. Фото AFP

"ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой на два года.

Новое соглашение 32-летнего бразильского футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Тьяго Силва перешел в "ПСЖ" из "Милана" в июле 2012 года. В 165 матчах из 185 футболист в "ПСЖ" защитник носил капитанскую повязку.

В составе "ПСЖ" бразилец четырежды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны.

"Для меня большое удовольствие продлить мой контракт с "ПСЖ". Я очень горд быть капитаном этой команды, которая выиграла все во Франции в прошлые два сезона и добилась уважения во всей Европы благодаря своему выступлению в Лиге чемпионов. У нас все еще есть большие мечты. Убежден, что мы сумеем исполнить их и продолжим делать наших болельщиков счастливыми", – заявил Тьяго Силва.
футбол, чемпионат Франции, псж, Тиаго Силва

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Источник:

Championat.ru

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