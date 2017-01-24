Птичий грипп вернулся и ударил с новой силой (видео)

Медики говорят – штамм мутировал и теперь людей поражает H-5 N-6

Птичий грипп вернулся и ударил с новой силой. Уже 40 стран объявили о новых случаях заболевания, говорят во Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ).

Там призывают внимательно следить за распространением вируса. Пандемия сейчас и в Европе, и в Азии.

Медики говорят – штамм мутировал и теперь людей поражает H-5 N-6. Это – гибрид четырех различных вирусов.

"Я прошу все страны внимательно отслеживать вспышки птичьего гриппа и случаи заболевания людей. Быстрое распространение этих вспышек и штаммов, которые одновременно циркулируют, привели ВОЗ в режим повышенной готовности", – заявила Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ.

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