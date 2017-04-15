Пугавшая внучку американка в образе ведьмы получила три пожизненных срока

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Женщина лечится от биполярного расстройства и шизофрении

Женщина отсидит немалый срок. Фото: AFP
Женщина отсидит немалый срок. Фото: AFP

В Оклахома-Сити местная жительница приговорена к трем пожизненным срокам за то, что в образе ведьмы терроризировала свою семилетнюю внучку. Об этом сообщает Associated Press.

51-летняя Женева Робинсон в феврале признала себя виновной в пяти эпизодах жестокого обращения с ребенком. Она созналась в том, что, переодевшись ведьмой Нельдой, царапала шею девочки, била ее по лицу и рукам, резала волосы, когда та спала.

"То, что она делала, было ужасно, и то, что она делала, навсегда окажет влияние на этого ребенка и ее братьев и сестер", — сказала помощник окружного прокурора Меридит Истер.

Сторона защиты объяснила поведение подсудимой тем, что Робинсон "не хватало сил, чтобы контролировать ребенка", но при этом признала, что та "зашла слишком далеко".

Женщина заявила, что лечится от биполярного расстройства и шизофрении.

В отношении любовника осужденной, Джошуа Грейнджера, также был вынесен обвинительный вердикт после того, как он признал себя виновным по одному пункту обвинения в жестоком обращении с детьми. Ожидается, что Грейнджер будет отбывать 30-летний тюремный срок.
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Lenta.ru

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