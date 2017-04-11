Путин дал понять, что занимает сторону Асада

Президент РФ заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование удара США по аэродрому в Сирии

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке.

"Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Он добавил, что все то же самое происходит и сейчас, "партнеры кивают им".

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки – это мы уже все видели, наблюдали", – сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", – сказал Путин.

По словам российского лидера, по итогам такого расследования и в зависимости от его результатов должно быть "принято взвешенное решение".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил России сделать выбор: принять сторону США и стран-союзников по Сирии, или стать на сторону Ирана, Хезболлы и сирийского лидера Башара Асада.

Тиллерсон сказал, что пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия, или просто была некомпетентной в этом вопросе. Но, по его словам, это уже "не имеет большого значения для погибших".