Путин дал понять, что занимает сторону Асада

Вчера, 16:14

Президент РФ заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование удара США по аэродрому в Сирии

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке.

"Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Он добавил, что все то же самое происходит и сейчас, "партнеры кивают им".

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки – это мы уже все видели, наблюдали", – сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", – сказал Путин.

По словам российского лидера, по итогам такого расследования и в зависимости от его результатов должно быть "принято взвешенное решение".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил России сделать выбор: принять сторону США и стран-союзников по Сирии, или стать на сторону Ирана, Хезболлы и сирийского лидера Башара Асада.

Тиллерсон сказал, что пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия, или просто была некомпетентной в этом вопросе. Но, по его словам, это уже "не имеет большого значения для погибших".
россия, Сирия, США, Путин, Тиллерсон
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "Путин дал понять, что занимает сторону Асада ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Имя Евтушенко неразрывно связано и с переменами в СССР

Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

Вчера, 16:10

Известный поэт скончался в США 1 апреля от остановки сердца во сне

Мир

Санкции против РФ продолжают действовать. Фото: pressa.today

Страны "Большой семерки" сделали заявление по дальнейшим санкциям против РФ

Вчера, 15:54

Министры стран G7 заявили, что признают ответственность России в конфликте в Украине

Мир

ЗРК С-400. Фото: mil.ru

Не спасли от американцев: российские ПВО в Сирии высмеяли смешной карикатурой

Вчера, 15:35

Российские ракетные комплексы С-400 не смогли защитить Сирию от американских ракет

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина отреагировали на слухи о влиянии Иванки Трамп на удар по Сирии

Вчера, 14:57

Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля, сказал Песков

Мир

Минобороны России, фото AFP

В Сирии погибли российские военные – Минобороны РФ

Вчера, 14:38

Как сообщается, командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам

Мир

Рекс Тиллерсон, фото AFP

Тиллерсон поставил РФ перед жестким выбором

Вчера, 14:56

По его словам, пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия или просто была некомпетентной в этом вопросе

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Тиллерсон предупредил Россию, что ей лучше сотрудничать по Сирии

Вчера, 14:16

По словам госсекретаря, США продолжают работать над деэскалацией насилия в Сирии

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон предупредил, что США не допустят повторного применения химоружия в Сирии

Вчера, 14:12

Госсекретарь также подчеркнул, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки террористической организации "Исламское государство"

Мир

Террористы готовят новые удары в РФ. Фото из открытых источников

В России объяснили, откуда у них берутся террористы

Вчера, 13:49

РФ могут сотрясти новые теракты, которые готовят боевики ИГИЛ, считают в антитеррористическом комитете

Мир

Санкции прока расширять не будут. Фото: архив

Берлин заблокировал предложение Лондона ввести новые санкции против РФ - СМИ

Вчера, 13:37

Как отмечается, Германия и еще ряд стран ЕС предлагают сначала провести полномасштабное расследование данных о применении химоружия в Сирии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования