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Путин дал указание российским военным пристально следить за границей http://www.segodnya.ua/img/article/7820/83_main.1482414971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/83_tn.1482414971.jpg Мир Российский лидер считает, что нужно отслеживать изменения баланса сил в мире, чтоб успешно противостоять потенциальной угрозе

Путин дал указание российским военным пристально следить за границей

Сегодня, 15:52

Российский лидер считает, что нужно отслеживать изменения баланса сил в мире, чтоб успешно противостоять потенциальной угрозе

Российские военные. Фото: Facebook
Российские военные. Фото: Facebook

Президент России Владимир Путин дула указание российской армии следить за развертыванием иностранных войск, особенно у границ с РФ, передает ТАСС.

Президент РФ потребовал, чтоб российские военные мионторили ситуацию с вооружением Запада, особенно у российских границ.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", – заявил глава государства

Как сообщалось, Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
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