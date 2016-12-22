Российский лидер считает, что нужно отслеживать изменения баланса сил в мире, чтоб успешно противостоять потенциальной угрозе

Президент России Владимир Путин дула указание российской армии следить за развертыванием иностранных войск, особенно у границ с РФ, передает ТАСС.

Президент РФ потребовал, чтоб российские военные мионторили ситуацию с вооружением Запада, особенно у российских границ.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", – заявил глава государства

Как сообщалось, Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.