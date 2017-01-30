Путин и Трамп не говорили об отмене санкций – Белый дом

Сегодня, 08:25

У нового президента США не отрицают, что такие переговоры возможны

Дональд Трамп. Фото: Шон Спайсер / Twitter
Дональд Трамп. Фото: Шон Спайсер / Twitter

Вопрос санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России, не обсуждался между президентами США и РФ в ходе телефонной беседы в субботу. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Администрация США не принимала решение относительно снятия или сохранения санкций, отметил Спайсер.

"Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", — заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

В то же время он отметил, что "президент ничего не исключает", назвав при этом Трампа "переговорщиком мирового уровня". "Он (Трамп) не приходит к людям и не говорит им, что он намерен исключить (из переговорного процесса), чтобы добиться лучшей возможной сделки для этой страны (США)", — добавил Спайсер.

По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине.

Он подтвердил, что администрация США намерена обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, и кризис в Алеппо. "Есть область, где мы должны работать с ними (РФ) вместе, если мы собираемся победить ИГ. Думаю, это первый шаг", — сказал Спайсер. 

Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций.
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РИА Новости

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