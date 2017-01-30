Путин и Трамп обсуждали отмену санкций: эксперт объяснил итоги разговора президентов США и РФ

Президент США может отменить санкции против России росчерком пера, но Конгресс может применить более серьезные и длительные санкции

Существует четкая и очевидная опасность, что президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, не посоветовавшись с прежними союзниками Америки. Но, если это произойдет, Конгресс США может принять специальный закон, которым существующие санкции могут быть даже расширены.

Об этом "Сегодня.ua" сообщил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, комментируя результаты телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Публикации Путина (пресс-службы Кремля – Авт.) о телефонных звонках обычно быстрые, но краткие и формальные. По стандартам Путина, этот разговор был долгим и очень позитивным: "В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", – приводит цитату сообщения пресс-службы Кремля Аслунд.

В разговоре Трампа с Путиным, по словам эксперта, после обязательных проблем по Ближнему Востоку и Северной Корее, идет Украина: "Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям". "Это позволяет предположить, что санкции могут быть ослаблены. Это станет понятно позже. "Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений. Это ясно показывает, что они обсуждали отмену или ослабление американских санкций против России", – пояснил старший научный сотрудник Atlantic Council, комментирую сообщение пресс-службы Кремля.

По словам Андерса Аслунда, американские санкции против России были введены четырьмя исполнительными президентскими распоряжениями, то есть, указами. "Президент может изменить их самостоятельно в любое время и в них часто вносились поправки, распространяя (санкции – Авт.) на большее количество людей и предприятий. Первое исполнительное распоряжение от марта 2014 года, которое распространяется на лиц и предприятия, ответственных за российскую оккупацию Крыма. Три последующие исполнительные распоряжения были применены 16 июля 2014 года – за день до того, как Россия ракетой "Бук" сбила пассажирский самолет малазийских авиалиний MH17. Эти три указа были гораздо более серьезными, чем один мартовский. Они касаются финансирования (самое важное), военной техники и добычи нефти (не так важно из-за падения цен на нефть)", – говорил Аслунд.

Эксперт напоминает, что президент США может отменить все эти санкции росчерком пера. "Тем не менее, если он это сделает, вероятно, Конгресс примет законодательство, которое возобновит эти или введет похожие санкции. Поправка Джексона-Вэника 1974 года показывает (поправка ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека – Авт.), чрезвычайно трудно отменить санкции, введенные в законодательном порядке, что является причиной, почему Администрация Обамы избежала этого (введения санкций через Конгресс – Авт.), делая все самостоятельно. Для России будет крайне неудобно, если президент (США – Авт.) пойдет напролом самостоятельно и отменит санкции введенные указами, потому что Конгресс может применить как более серьезные и длительные санкции двухпартийным соглашением, потому что тогда это не будет проблемой одной партии, что в вопросе Белого Дома против Конгресса. Существует четкая и очевидная опасность того, что Трамп отменит санкции, не посоветовавшись с прежними союзниками США", – подытожил старший научный сотрудник Atlantic Council.

Напомним, по сообщению Белого дома, телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами. "Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении. Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Путин и Трамп не говорили об отмене санкций.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций.