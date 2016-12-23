Путин и Трамп заочно померялись боеголовками

Избранный президент США Дональд Трамп призвал наращивать ядерный потенциал своей страны, передает Deutsche Welle.

"США должны значительно усиливать и расширять свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не осознает, что такое ядерное оружие", – написал он на своей странице в Twitter.

Трамп не привел каких-либо деталей, его окружение пока тоже не отреагировало на просьбы прокомментировать слова избранного президента США. Заявление Трампа, однако, может быть расценено как сигнал того, что он будет готов выделить крупные средства на модернизацию ядерного арсенала США, отмечают западные СМИ.

По оценкам независимых экспертов, содержание и модернизация ядерного оружия в США обойдется в ближайшие 30 лет примерно в один триллион долларов.

С призывом усиливать ядерную мощь России выступил также президент РФ Владимир Путин. Он поставил перед министерством обороны России задачи по укреплению ядерной триады, совершенствованию систем разведки и связи.

"Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствованию системы СПРН, в воздушно-космических войсках и еще больше на море, в сухопутных войсках", – сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 22 декабря.

В своей речи Путин также отметил, что в предстоящем году боевой потенциал стратегических ядерных сил РФ нужно укреплять "прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны".