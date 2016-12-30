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Путин лично ответил на новые санкции и высылку российских дипломатов из США http://www.segodnya.ua/img/article/7847/27_main.1483102781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/27_tn.1483102781.jpg Мир По его словам, жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но Москва не будет вводить ответные меры

Путин лично ответил на новые санкции и высылку российских дипломатов из США

Сегодня, 14:54

По его словам, жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но Москва не будет вводить ответные меры

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте Кремля.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений", – говорится в заявлении.

Президент РФ отметил, что, по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Трампа", – говорится в заявлении.

Как известно, МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.
В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Путин, Обама, трамп, санкции

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"Сегодня"

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