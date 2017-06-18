Путин может начать новую войну – британский журналист

Вчера, 04:30

Под удар в первую очередь может попасть Лукашенко либо страны Центральной Азии

Перед президентскими выборами в России Кремль может пойти на опережение возможного успеха оппозиции и организовать какой-то военный конфликт, чтоб дать россиянам источник для новой гордости. Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist, автор нескольких книг о противостоянии России с Западом Эдвард Лукас.

На вопрос, может ли Россия начать новую войну, чтобы отвлечь россиян и консолидировать перед президентскими выборами, он ответил: "Однозначно есть такая опасность. Если они посчитают, что оппозиция может добиться успеха, им захочется отвлечь внимание за счет какого-то нового сражения или выбора нового источника для гордости".

"Что-то может быть в Беларуси, Арктике, Центральной Азии – есть разные варианты провокаций. И многие из них могут сработать. У нас на Западе точно нет ответа, что делать, если россияне сместят Лукашенко и поставят новую пророссийскую власть в Минске. Начинать новую холодную войну, только чтобы защитить господина Лукашенко, который нам не нравится даже больше, чем Путину? Так что у Путина широкое поле для действий тактически. Но стратегически, я не думаю, что это сработает, потому что глубинные проблемы крайне велики", – рассказал Лукас.

Ранее эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов в интервью Der Spiegel рассказывал, что следующей возможной целью Путина может быть Германия, так как она является, своего рода, ядром Европейского союза.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак предположил, что Россия может спровоцировать конфликт с Эстонией, Латвией, Литвой.
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