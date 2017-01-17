Путин: Наши проститутки лучшие в мире, но вряд ли Трамп клюнул на это

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Трампа не было никаких причин встречаться во время его приезда в Москву с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

"Трамп, когда он приезжал в Москву, а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях", – сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

"Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", – сказал Путин.

"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", – сказал Путин.

"Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", – сказал Путин.

Как сообщалось, в опубликованном недавно в СМИ "компромате РФ" на Трампа значилась информация, что американский миллиардер во время визита в Москву якобы пользовался услугами местных девушек легкого поведения.