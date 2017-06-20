Путин назначил нового посла РФ в Турции взамен убитого Карлова
Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции.
Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом свидетельствует указ №272.
"Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике", – сказано в документе.
До назначения Ерхов занимал должность директора ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел РФ.
Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит на открытии выставки в Стамбуле.
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