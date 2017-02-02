Путин не готов к отмене санкций против России – Bloomberg

Сегодня, 10:17

Аналитики считают, что российской власти невыгодно укрепление рубля

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Перед первым телефонным разговором президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным ходили слухи о том, что Белый дом якобы собирается отменить санкции против России. Но этого не произошло, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что, вероятно, российский президент хочет подождать еще немного, прежде чем поднимет тему снятия санкций в беседе с Трампом.

Экономическое давление, которое началось с 2014 года после вторжения России в Крым и на Восток Украины, создал определенное давление на российский рубль. Даже когда цены на нефть в конце 2016 года немного выросли, российская валюта укрепилась не на много.

Bloomberg пишет, что большинство опрошенных изданием экономистом прогнозируют, что отмена санкций может дать рублю рост в цене на 5 – 10%.

Хотя 41% опрошенных считают, что он составит всего лишь 1-5%. Более сильная национальная валюта уменьшит конкурентоспособность российских производителей. Поэтому Москва на прошлой неделе возобновила покупку иностранной валюты, чтобы укрепить предсказуемость рубля.

"Российские чиновники не будут очень счастливы из-за роста рубля, поэтому они, безусловно, будут вмешиваться. Посмотрите на их реакцию на нынешний уровень рубля. Конечно, они не позволят ему укрепиться на много", – сказал изданию валютный менеджер Kapital Asset Management Вадим Бит-Аврагим.

Напомним, в понедельник стало известно, что у Трампа еще не приняли решение относительно санкций против РФ. Официальный представитель Белого дома заверил, что Трамп не обсуждал санкции с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора в субботу.
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