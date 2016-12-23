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Путин о "нормандском формате": Он вялый, но работа должна быть продолжена http://www.segodnya.ua/img/article/7824/36_main.1482492594.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/36_tn.1482492594.jpg Мир Российский лидер не хочет  утратить механизм по урегулированию ситуации на Донбассе в виде переговоров "нормандской четверки"

Путин о "нормандском формате": Он вялый, но работа должна быть продолжена

Сегодня, 13:26

Российский лидер не хочет  утратить механизм по урегулированию ситуации на Донбассе в виде переговоров "нормандской четверки"

Нормандская четверка. Фото: AFP
Нормандская четверка. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы. Об этом он рассказал вовремя ежегодной большой пресс-конференции.

Президент РФ считает "нормандский формат" малоэффективным, однако, несмотря на его вялую работу, другого выхода нет.

"Я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", – заявил Путин.

Напомним, последние переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прошли 19 октября в Берлине. Лидеры четырех стран подтвердили свою приверженность Минским соглашениям и посвятили много времени вопросам безопасности. Сам Путин заявлял, что договорились по ряду вопросов относительно конфликта на Донбассе.

Также Владимир Путин заявлял, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом, поэтому Керченский мост, по его мнению, будет полезен. Он отметил, что это будет очень полезно для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей на будущее.
переговоры, Путин, механизм, формат, нормандский формат

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Источник:

"Сегодня"

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