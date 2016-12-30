Путин одобрил санкции против КНДР
Пхеньян теперь не сможет получить из России ничего для своей ядерной программы
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции 2270 Совета Безопасности ООН от 2 марта 2016 года по применению ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Текст указа президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Совбез ООН принял такой пакет мер после очередных ракетных испытаний Пхеньяна.
В указе президента России на 30 страницах перечислены ограничения, вводимые Москвой в отношении КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.
Ограничительные меры касаются поставок материалов, оборудования и технологий, которые КНДР может использовать для своей ядерной программы или программы по балистическим ракетам.
Также запрещаются поставки авиационного топлива и топлива для реактивных двигателей, покупка золота, титановой руды, угля и железной руды из Северной Кореи, вывоз часов класса "люкс", яхт, и некоторых других товаров.
Ограничения не касаются продовольствия и медикаментов.
Напомним, 30 ноября Совбез ООН ужесточил санкционный режим против КНДР. В документе международной организации указано, что члены СБ "самым серьезным образом осуждают ядерное испытание, проведенное КНДР 9 сентября 2016 года" в нарушении резолюций Совбеза ООН, действующих в отношении Пхеньяна.
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