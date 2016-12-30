Путин официально поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством
Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире
Президент РФ Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается, в поздравительном послании глава Российского государства высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность Президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене.
"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", – отмечается в послании Дональду Трампу.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры.
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