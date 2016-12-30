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Путин официально поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством http://www.segodnya.ua/img/article/7847/66_main.1483106747.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/66_tn.1483106747.jpg Мир Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире

Путин официально поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Сегодня, 16:02

Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в поздравительном послании глава Российского государства высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность Президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", – отмечается в послании Дональду Трампу.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры.
россия, США, Путин, трамп, поздравление

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"Сегодня"

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