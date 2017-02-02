Путин отправил в отставку 16 генералов
О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается
Президент России Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета – соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "РИА Новости".
Согласно указу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое также увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тысяч учений.
Как известно, в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации формируется мотострелковаяй дивизия численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, разместив на границе с Украиной свои войска, Россия открыто демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.
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