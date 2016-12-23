Путин ответил на слова Обамы о том, что Рейган перевернулся бы в гробу, если бы узнал о Трампе

Рональд Рейган порадовался бы победе республиканцев на выборах в США, в том числе, в борьбе за президентский пост, хотя в нее никто в Соединенных Штатах не верил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии везде побеждают, – сказал он. – И порадовался бы за вновь избранного президента Дональда Трампа), который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит".

Ранее президент США Барак Обама заявил, что энтузиазм республиканских избирателей насчет Путина, на котором акцентировал свое внимание во время президентской гонки Дональд Трамп, глубоко разочаровал бы бывшего президента Рональда Рейгана, если бы он был жив. "По опросу, некоторые из вас видели – сейчас был только один опрос, но это вполне достоверный источник – 37 процентов избирателей-республиканцев одобряют (политику – ред.) Путина", – отметил Обама.

Он подчеркнул, что это более трети из числа избирателей, сторонников Республиканской партии, которые поддерживают бывшего работника КГБ. "Рональд Рейган перевернулся бы в своей могиле" – подчеркнул нынешний президент США.