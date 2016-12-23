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Путин ответил на слова Трампа об укреплении ядерного потенциала США http://www.segodnya.ua/img/article/7823/85_main.1482488212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/85_tn.1482488212.jpg Мир По его словам, об этом Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании

Путин ответил на слова Трампа об укреплении ядерного потенциала США

Сегодня, 12:12

По его словам, об этом Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин не нашел ничего необычного в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного арсенала Вашингтона, но признался, что его удивили высказывания действующей администрации о мощи армии США, сообщает "РИА Новости".

"Что касается избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", – сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать планы Трампа.

Ранее избранный президент США Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".
россия, США, Путин, трамп, ядерное оружие

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