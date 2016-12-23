Путин ответил на заявление, что у США самая сильная армия в мире: с этим никто не спорит

Президент РФ удивлен, почему в США решили об этом напомнить

Президент РФ Владимир Путин сказал, что удивлен заявлениями Госдепартамента США о том, что у Америки самая сильная армия в мире, передает "РИА Новости".

"Честно говоря, меня удивили высказывания других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит", – сказал президент России.

Как сообщалось, в США считают, что не существует более сильной и развитой армии, нежели американская. Так прокомментировал слова российского лидера о том, что его армия сильнее любого мирового агрессора представитель Госдепартамента США Джон Кирби.