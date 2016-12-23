Путин похвастался успехами российских военных в Сирии

По его словам, только благодаря РФ Асаду удалось захватить Алеппо

Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных, сообщает "РИА Новости".

"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", – сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", – подчеркнул Путин.

Президент попросил передать российским военным в Сирии "наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу".

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения были апробированы в ходе боевых действий в Сирии.