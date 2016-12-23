Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Путин похвастался успехами российских военных в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7823/58_main.1482484477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/58_tn.1482484477.jpg Мир По его словам, только благодаря РФ Асаду удалось захватить Алеппо

Путин похвастался успехами российских военных в Сирии

Сегодня, 11:11

По его словам, только благодаря РФ Асаду удалось захватить Алеппо

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных, сообщает "РИА Новости".

"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", – сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", – подчеркнул Путин.

Президент попросил передать российским военным в Сирии "наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу".

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.

А министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения были апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
россия, Сирия, Путин, асад, алеппо
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "Путин похвастался успехами российских военных в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Боевики ИГИЛ. Кадр Youtube

Боевики ИГИЛ заживо сожгли двух турецких военных - Reuters

Сегодня, 09:31

Вооруженные силы Турции в конце ноября сообщили об исчезновении двух своих военнослужащих на севере Сирии

Мир

Башар Асад. Фото: РБК-Украина

Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников - РФ и Ирана

Вчера, 15:33

По его словам, успешность боевых действий была важным шагом для окончания войны

Мир

Шойгу. Фото: zampolit.com

Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений

Вчера, 15:17

По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии

Мир

Российские военные "плодотворно поработали" в Сирии. Фото: instagram/mil_ru

Шойгу поведал об "успехах" российских военных в Сирии

Вчера, 14:17

За все время пребывания российских войск в Сирии было уничтожено 35 тысяч боевиков, заявил министр

Мир

Российские военные грабят людей при эвакуации из Алеппо. Фото: AFP

Российские военные грабят людей, бегущих из Алеппо – журналист

Вчера, 09:48

Офицеры РФ отбирают у беженцев все имущество и лишь потом отпускают

Украина

Виталий Портников. Фото: Facebook

Портников ответил на слова российского эксперта о захвате Украины

21 Декабря, 16:55

Украинцы воспринимают Россию как агрессора, страну, которая ведет войну, считает журналист

Мир

Алан Дункан. Фото: shabat.am

Замглавы МИД Британии не смог прямо сказать, что РФ совершила военные преступления в Сирии

21 Декабря, 16:04

Как заявил Дункан, он не знаком со всеми юридическими тонкостями и не хочет "говорить что-то неточное"

Мир

Убийство посла. Фото: AFP

Сирийские исламисты взяли на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции и пригрозили новыми атаками

21 Декабря, 14:22

Боевики отмечают, что это месть за то, что сейчас происходит в сирийском Алеппо

Мир

Апти Болотханов — слева. Александр Захарченко — в центре. Фото: соцсети

В Чечне формируют "сирийские" батальоны - СМИ

21 Декабря, 06:58

Одним из командиров созданных батальонов может стать ранее известный участник боев на стороне так называемой "ДНР"

Мир

Алексей Кунгуров. Фото: соцсети

Российскому блогеру дали 2 года за публикацию в ЖЖ

21 Декабря, 05:08

Алексей Кунгуров раскритиковал российскую военную операцию в Сирии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.