Путин поздравил Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий

Сегодня, 22:26

Оба лидера обсудили активизацию усилий по нормализации отношений

Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме по переходу от парламентской к президентской республике со значительным расширением полномочий президента. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Как сообщают источники из окружения турецкого президента, российский лидер позвонил Эрдогану и поздравил его с победным результатом на всенародном волеизъявлении. Оба лидера обсудили активизацию усилий по нормализации отношений и придали особое значение важности совместного взаимодействия для укрепления режима прекращения огня в Сирии.

Как сообщалось, в Турции состоялся референдум, по результатам которого президент получит неограниченные полномочия. По результатам подсчета 100% бюллетеней, 51,41% турок поддержали внесение изменений в Конституцию, а 48,59% высказались против.

В Стамбуле и других городах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов референдума.

Австрийский член миссии наблюдателей Совета Европы Ново Корун заявил, что на референдуме в Турции могли быть сфальсифицированы до 2,5 млн голосов.

Ранее Эрдогана с проведением референдума поздравил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он пообещал президенту Турции тесное взаимодействие в вопросах Сирии, Ираке и в борьбе против боевиков из Рабочей партии Курдистана.

Также сегодня с Эрдоганом провел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко. Лидеры Украины и Турции обсудили проведение в Киеве 6-го заседания Стратегического совета высокого уровня между двумя странами. Также глава украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в конституцию страны.
Путин, референдум, эрдоган, полномочия

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