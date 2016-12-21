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Путин пожаловался на вред от санкций http://www.segodnya.ua/img/article/7817/64_main.1482341133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/64_tn.1482341133.jpg Мир Президент РФ уверен, что ограничительные меры мешают бороться с терроризмом 

Путин пожаловался на вред от санкций

Вчера, 19:23

Президент РФ уверен, что ограничительные меры мешают бороться с терроризмом 

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции разъединяют страны и не дают сотрудничать в борьбе с терроризмом.

"Эти все ограничения в сфере экономики, политической сфере – они разъединяют государства, и не дают объединять усилия в борьбе с общим злом – с терроризмом", – сказал Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ в Кремле.

"К сожалению, это не только от нас зависит. Надеюсь, что последние трагические события, в том числе и в Германии, побудят наших партеров теснее работать вместе с нами по этому, важному для всех, направлению", – добавил он.

Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список против России из-за ситуации на востоке Украины.

В перечень добавлены семь граждан, 26 организаций и два танкера.

19 декабря Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017-го истекавшие в январе следующего года экономические санкции против России.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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