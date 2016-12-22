Путин предложил депутатам "махнуть шампанского" (видео)

21 декабря на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации президент Владимир Путин завершил заседание, предложив парламентариям "махнуть" шампанского, – пишет Life. "У нас планировалось по бокалу шампанского? Ну пойдемте тогда, махнем, как в народе говорят", — подытожил Путин.

Напомним, Путин в носках с каблуками рассмешил сеть.