Путин предложил депутатам "махнуть шампанского" (видео)
Президент РФ завершил заседание, предложив парламентариям выпить
21 декабря на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации президент Владимир Путин завершил заседание, предложив парламентариям "махнуть" шампанского, – пишет Life. "У нас планировалось по бокалу шампанского? Ну пойдемте тогда, махнем, как в народе говорят", — подытожил Путин.
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