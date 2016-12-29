Путин прокомментировал договоренность с Турцией по Сирии

Все это требует профессионального подхода и постоянного контакта с партнерами, отметил президент РФ

Договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", – сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения: одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.