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Путин прокомментировал договоренность с Турцией по Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7843/27_main.1483011429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/27_tn.1483011429.jpg Мир Все это требует профессионального подхода и постоянного контакта с партнерами, отметил президент РФ

Путин прокомментировал договоренность с Турцией по Сирии

Сегодня, 13:32

Все это требует профессионального подхода и постоянного контакта с партнерами, отметил президент РФ

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Договоренности по урегулированию в Сирии хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".

"Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", – сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подготовлены два соглашения: одно из них касается политического урегулирования, другое – прекращения огня.
россия, Сирия, Турция, Путин, перемирие
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