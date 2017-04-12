Путин проводит встречу с Тиллерсоном
Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве
Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве.
При этом Песков ранее сообщил о вероятности встречи Тиллерсона с Путиным, "если в течение дня (министр и госсекретарь) посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства".
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