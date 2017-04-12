Путин проводит встречу с Тиллерсоном

Сегодня, 18:43

Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве.

При этом Песков ранее сообщил о вероятности встречи Тиллерсона с Путиным, "если в течение дня (министр и госсекретарь) посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства".
россия, США, Путин, лавров, Тиллерсон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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