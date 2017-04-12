Путин рассказал об угрозе на постсоветском пространстве

Россия заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве, чтобы не допустить притока терроризма в страну. Об этом заявил в интервью телеканалу "МИР" президент России Владимир Путин.

Он отметил, что одной из главных проблем для постсоветских стран является терроризм.

"Россия заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ, наверняка об этом еще зайдет речь. Не будем сейчас говорить о западных рубежах, на востоке – Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России, и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше. Мы не должны забывать, что существуют и современные угрозы, для которых границы не имеют значений, они трансграничные. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик", – сказал Путин.

По его словам, эффективно бороться с этими угрозами можно только объединяя усилия.

"Мы предлагали объединять усилия и в глобальном масштабе. Вы знаете, я предлагал это и с трибуны ООН, но, во всяком случае, в региональном разрезе мы это делать можем и, как показывает практика, делаем это достаточно эффективно", – добавил российский лидер.

Ранее, после теракта в питерском метро, Владимир Путин заявлял, что страны, которые входят в Содружество независимых государств, являются потенциальными объектами террористических атак.