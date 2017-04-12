Путин рассказал, сколько россиян "служит" в ИГИЛ

Сегодня, 12:24

По разным подсчетам, примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ, сообщил президент РФ

Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru
Путин проводит Совбез РФ. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что около 9 тыс. россиян воюют в составе боевиков "Исламского государства".

"По разным подсчетам примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюет в Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ, – отметил он в интервью телеканалу "Мир 24". – Ну где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть меньше половины из России. Тысяч пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, страны ОДКБ. Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем".

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками уничтожат террористическую организацию "Исламское государство".
россия, Путин, СНГ, ИГИЛ

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ИТАР-ТАСС

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