Путин считает, что в США против Трампа готовят Майдан

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу всячески пытаются помешать вступить в должность, пытаясь организовать против него своего рода американский Майдан. Такое мнение высказал на совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции президент России Владимир Путин, передает УНИАН.

По его мнению, в США политическая борьба продолжается и осуществляются попытки подорвать легитимность нового президента.

"Что мы наблюдаем в США? Мы наблюдаем продолжающуюся острую политическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны – подорвать легитимность избранного президента США", – заявил Путин.

По его словам, хотят этого люди, которые это делают, или не хотят, но они наносят интересам США огромный ущерб.

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", – заявил Путин.

Напомним, официальная церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США состоится 20 января.

Как сообщалось, ряд американских конгрессменов-демократов собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. О своем решении заявили уже 26 человек.

В свою очередь поддерживает конгрессменов и общественность. Активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации Трампа. Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.

Так, поп-звезда Мадонна рассказала, что примет участие в Марше женщин против Трампа, который планируется на следующий день после его инаугурации. Певица даже сделала интимную стрижку в знак протеста.