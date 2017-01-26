Путин со студентами спел "14 минут до старта" (видео)

Вчера, 17:21

Российский лидер под гитару "порадовал" учащихся своим пением, подпевая студенту, забывшему слова


Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета спел песню "14 минут до старта". Соответствующее видео выложено в YouTube.

Студенты московского вуза решили удивить президент России и устроили ему "концерт", однако исполнитель песни "14 минут до старта" немного стушевался перед высоким гостем, подзабыв слова.

Однако тут ему на помощь пришел "талант" российского лидера, и он поддержал студента, напевая известную песню под гитару.

Слова песни ставшей своеобразным гимном космонавтов, написал в начале 1960-х годов Владимир Войнович, музыка Оскара Фельцмана. Многие помнят ее по исполнению в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Напомним, сегодня студенты праздную Татьянин день, который в народе принято считать Днем студента.

Ранее сообщалось, как президент России Владимир Путин оконфузился с ребенком в Кремле во время вручения им ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей.
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Источник:

"Сегодня"

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