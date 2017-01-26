Путин со студентами спел "14 минут до старта" (видео)

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета спел песню "14 минут до старта". Соответствующее видео выложено в YouTube.

Студенты московского вуза решили удивить президент России и устроили ему "концерт", однако исполнитель песни "14 минут до старта" немного стушевался перед высоким гостем, подзабыв слова.

Однако тут ему на помощь пришел "талант" российского лидера, и он поддержал студента, напевая известную песню под гитару.

Слова песни ставшей своеобразным гимном космонавтов, написал в начале 1960-х годов Владимир Войнович, музыка Оскара Фельцмана. Многие помнят ее по исполнению в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Напомним, сегодня студенты праздную Татьянин день, который в народе принято считать Днем студента.

Ранее сообщалось, как президент России Владимир Путин оконфузился с ребенком в Кремле во время вручения им ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей.