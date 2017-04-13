Путин уже скучает по ненавистному Обаме – Der Spiegel

Кремль умело играет в "затягивание". И Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хорошо почувствовал это на себе во время визита в Россию в среду. Об этом пишет сегодня Der Spiegel, передает ZN.ua.

У Владимира Путина всегда есть время, чтобы вовремя встретиться с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем или с премьер-министром Баварии Хорстом Зеегофером. А вот встретится ли он с Госсекретарем США было неизвестно до последнего момента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил лишь о "высокой вероятности" их разговора. В конце концов, российский президент нашел два часа для главного дипломата США.

Еще до приезда в Россию Тиллерсон разозлил Москву, обвинив ее в "некомпетентности" или несерьезному отношении к своей роли в Сирии, поскольку она позволила режиму Башара Асада устроить химическую атаку. Также Госсекретарь США заявил, что Кремлю придется определиться, на чьей он стороне: США и их партнеров или Асада, Ирана и "Хезболлы". Но еще до того, как Тиллерсон ступил на российскую землю, Кремль объявил, что не будет слушать никакие ультиматумы.

"Мне кажется, что все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бессмысленно и контрпродуктивно", – заявили в МИД России, и сразу же после этого объявили о встрече с министром иностранных дел Серии в четверг.

В пятницу же в трехстороннем формате российская сторона запланировала встречу с главой МИД Ирана. Путин тоже не молчал и выдал интервью перед самым прибытием Тиллерсона. Он заявил, что уровень доверия между США и Россией с приходом к власти команды Дональда Трампа не улучшился, а даже "деградировал", особенно на военном уровне. "Все это прозвучало так, будто Путин уже заскучал за ненавистным экс-президентом Бараком Обамой", – говорится в статье.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики. В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи.

Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях. В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.