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Путин возглавил рейтинг "главных негодяев, которые могут испортить 2017 год" по версии Bild http://www.segodnya.ua/img/article/7870/71_main.1484093691.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/71_tn.1484093691.jpg Мир В издании напомнили об агрессии России на востоке Украины и войне в Сирии, а также отметили о потенциальной опасности РФ в связи с наличием у нее одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия

Путин возглавил рейтинг "главных негодяев, которые могут испортить 2017 год" по версии Bild

Сегодня, 07:30

В издании напомнили об агрессии России на востоке Украины и войне в Сирии, а также отметили о потенциальной опасности РФ в связи с наличием у нее одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP
Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин возглавил список из семи "главных негодяев мира, которые могут испортить 2017 год", который опубликовал немецкий журнал Bild, – передает "Гордон".

В издании напомнили об агрессии России на востоке Украины и войне в Сирии, а также отметили о потенциальной опасности РФ в связи с наличием у нее одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Угрозу от Путина видят в плане дестабилизации ситуации в европейских странах и хакерских атаках, которые организует Кремль.

Вторым в списке назван глава Турции Реджеп Эрдоган, который хочет вернуть смертную казнь, захватил абсолютную власть и углубляет пропасть между Турцией и Евросоюзом.

На третьем месте в рейтинге мировых негодяев – глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который не раз заявлял о возможном применении ядерных ракет.

Четвертое место у президента Филиппин Родриго Дутерте, который признавался в убийствах людей и угрожал журналистам.

Пятое место заняла кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую назвали смертельной угрозой для Евросоюза. Также отмечается желание Ле Пен восстановить смертную казнь.

На шестом месте президент Сирии Башар Асад, который уже более пяти лет уничтожает гражданских людей ради удержания власти и восстановления своего режима в стране.

На седьмое место в Bild поставили лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади.
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