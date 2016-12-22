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Путин заявил, что РФ сильнее любого агрессора http://www.segodnya.ua/img/article/7820/92_main.1482415823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/92_tn.1482415823.jpg Мир Российский лидер призывает не расслабляться, так как мир не стоит на месте и также развивает свои вооруженные силы

Путин заявил, что РФ сильнее любого агрессора

Сегодня, 16:06

Российский лидер призывает не расслабляться, так как мир не стоит на месте и также развивает свои вооруженные силы

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин считает, что ни одному агрессору ничего "не светит" в противостоянии с российской армией, передает ТАСС.

Президент РФ считает, что в мире нет такого агрессора, который мог бы успешно противостоять России.

"Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", – заявил Путин.

Но в то же время он призывает не расслабляться, так как мир также быстро развивает свои вооруженные силы.

"Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем заметить", – призвал к бдительности президент РФ.

Но все же стоит отметить, что не все так сладко в российских вооруженныхсилах, как об этом заявляет российский лидер. Чего только стоит "гордость" российского флота авианосец "Адмирал Кузнецов", которого только ленивый не высмеевал, и который с трудом и с дымом добрался до Сирии.

Также напомним, как на том же авианосце стали происходить невероятные крушения российских истребителей, которые то не могли взлететь, то не могли нормально приземлиться и в итоге разбивались.

Также сообщалось, что Владимир Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ России и во всем мире, чтобы вносить соответствующие коррективы в планы обороны.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
россия, Путин, мир, рф, агрессор

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