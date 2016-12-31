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ФОТОФАКТ. Путину на Новый год подарили щит и меч http://www.segodnya.ua/img/article/7849/95_main.1483204303.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/95_tn.1483204303.jpg Мир "Оружие" было реквизитом при съемках фильма о Владимире-Крестителе

ФОТОФАКТ. Путину на Новый год подарили щит и меч

Сегодня, 19:15

"Оружие" было реквизитом при съемках фильма о Владимире-Крестителе

Фото пресс-службы Кремля
Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путину получил в подарое копии щита и меча князя Владимира от съемочной группы фильма "Викинг". На каждом предмете написано "Сим победиши" ("Этим победишь"). 

Вместе с создателями ленты Путин посмотрел фильм, который вышел в широкий прокат 29 декабря. 

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"Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение", — отметил президент России.

В основу фильма "Викинг" режиссера Андрея Кравчука легла "Повесть временных лет". Лента рассказывает о жизни князя Владимира — Крестителя Руси. Главную роль исполнил Данила Козловский.
Путин, новый год, подарок, меч, щит

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Источник:

Lenta.ru

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