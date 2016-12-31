ФОТОФАКТ. Путину на Новый год подарили щит и меч

"Оружие" было реквизитом при съемках фильма о Владимире-Крестителе

Президент России Владимир Путину получил в подарое копии щита и меча князя Владимира от съемочной группы фильма "Викинг". На каждом предмете написано "Сим победиши" ("Этим победишь").

Вместе с создателями ленты Путин посмотрел фильм, который вышел в широкий прокат 29 декабря.

"Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение", — отметил президент России.

В основу фильма "Викинг" режиссера Андрея Кравчука легла "Повесть временных лет". Лента рассказывает о жизни князя Владимира — Крестителя Руси. Главную роль исполнил Данила Козловский.