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Путину предложили назначить Жириновского послом РФ в Турции – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7818/50_main.1482377140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/50_tn.1482377140.jpg Мир По мнению активистов, назначение лидера ЛДПР послом в Турции "поможет Великой России выстоять против угроз Запада и решить вопросы терроризма внутри и вне страны"

Путину предложили назначить Жириновского послом РФ в Турции – СМИ

Сегодня, 07:57

По мнению активистов, назначение лидера ЛДПР послом в Турции "поможет Великой России выстоять против угроз Запада и решить вопросы терроризма внутри и вне страны"

Владимир Жириновский. Фото: YouTube
Владимир Жириновский. Фото: YouTube

Активисты российской организации "Национальный комитет +60" просят президента России Владимира Путина назначить лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского послом РФ в Турции, пишет портал "Крым.Реалии", ссылаясь на текст обращения, который есть в распоряжении редакции.

"Чрезвычайная ситуация в Сирии, по нашему глубокому убеждению, требует постоянного присутствия в "горячем" регионе такого крупного специалиста и прозорливца, как Жириновский! К сожалению, после кончины выдающегося востоковеда Евгения Примакова (экс-премьер-министр РФ. – Ред.) у нас не осталось людей соизмеримого масштаба, а глава МИД Сергей Лавров просто физически не может охватить весь "клубок проблем" Ближнего Востока", – говорится в обращении.

По мнению активистов, назначение лидера ЛДПР послом в Турции "поможет Великой России выстоять против угроз Запада и решить вопросы терроризма внутри и вне страны". Они считают "полиглота Жириновского блестящим тюркологом", который "всегда мечтал о дипломатической карьере".

Организация "Национальный комитет +60" была создана к 60-летию Путина, которое тот отпраздновал в 2012 году. СМИ и ранее сообщали о ее инициативах. К примеру, в октябре 2015 года российское агентство "Росбалт" писало, что активисты требовали ускорить причисление Путина к лику святых.

Напомним, 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!", после чего был убит сотрудниками турецкого спецподразделения. Родственники и сослуживец 22-летнего Мевлюта задержаны.

Турецкие власти осудили атаку на российского дипломата и договорились с российским МИД о совместном расследовании преступления.

МИД Турции заявил о причастности к убийству "людей Фетхуллаха Гюлена" – проживающего в США писателя, проповедника и оппонента турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Турция, посол, жириновский, лдпр, карлов

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Гордон

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