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Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс завершил карьеру http://www.segodnya.ua/img/article/7840/38_main.1482942583.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/38_tn.1482942583.jpg Мир Британский велогонщик в 2012 году выиграл многодневку "Тур де Франс"

Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс завершил карьеру

Вчера, 18:25

Британский велогонщик в 2012 году выиграл многодневку "Тур де Франс"

Брэдли Уиггинс. Фото AFP
Брэдли Уиггинс. Фото AFP

Пятикратный олимпийский чемпион британский гонщик Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта.

Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом. В 2012 году Уиггинс выиграл многодневку "Тур де Франс", став первым в истории британским победителем престижной гонки. Британец является многократным чемпионом мира по трековым велогонкам и чемпионом мира 2014 года на шоссе.

"Я был достаточно удачлив, чтобы жить и выполнить мою детскую мечту зарабатывать на жизнь спортом, в который я влюбился в 12 лет. Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку", – заявил 36-летний Уиггинс.
велогонщик, Велоспорт, Брэдли Уиггинс

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Источник:

Р-спорт

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