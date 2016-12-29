Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс завершил карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион британский гонщик Брэдли Уиггинс официально объявил об уходе из профессионального велоспорта.

Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом. В 2012 году Уиггинс выиграл многодневку "Тур де Франс", став первым в истории британским победителем престижной гонки. Британец является многократным чемпионом мира по трековым велогонкам и чемпионом мира 2014 года на шоссе.

"Я был достаточно удачлив, чтобы жить и выполнить мою детскую мечту зарабатывать на жизнь спортом, в который я влюбился в 12 лет. Я познакомился со своими кумирами и гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет. Я работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым я всегда буду благодарен за их поддержку", – заявил 36-летний Уиггинс.