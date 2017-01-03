Пятилетний мальчик – автор лучшего гола месяца в Англии (видео)
У Брэдли Лоуэри диагностирована нейробластома
Автором лучшего гола декабря в Англии по версии BBC был признан пятилетний Брэдли Лоуэри.
Тяжело больной мальчик, у которого диагностирована нейробластома (разновидность рака), принял участие в разминке "Сандерленда" в преддверии матча с "Челси" 14 декабря.
Ему дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. Впоследствии обе команды подарили Лоуэри футболки.
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