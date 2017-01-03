Пятилетний мальчик – автор лучшего гола месяца в Англии (видео)

Автором лучшего гола декабря в Англии по версии BBC был признан пятилетний Брэдли Лоуэри.

Тяжело больной мальчик, у которого диагностирована нейробластома (разновидность рака), принял участие в разминке "Сандерленда" в преддверии матча с "Челси" 14 декабря.

Ему дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. Впоследствии обе команды подарили Лоуэри футболки.