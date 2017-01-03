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Пятилетний мальчик – автор лучшего гола месяца в Англии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/69_main.1483431203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/69_tn.1483431203.jpg Мир У Брэдли Лоуэри диагностирована нейробластома

Пятилетний мальчик – автор лучшего гола месяца в Англии (видео)

Сегодня, 10:13

У Брэдли Лоуэри диагностирована нейробластома


Автором лучшего гола декабря в Англии по версии BBC был признан пятилетний Брэдли Лоуэри.

Тяжело больной мальчик, у которого диагностирована нейробластома (разновидность рака), принял участие в разминке "Сандерленда" в преддверии матча с "Челси" 14 декабря.

Ему дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. Впоследствии обе команды подарили Лоуэри футболки.
футбол, чемпионат Англии

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СЭ

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