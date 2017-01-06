Пятый этап "Дакар"-2017 сократили из-за плохой погоды
Сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км
Организаторы "Дакар"-2017 сократили пятый этап ралли-рейда из-за непогоды, в результате чего трасса пришла в непригодное состояние.
Таким образом сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км.
Начиная с четвертого этапа, гонки должны были проходить в экстремальных условиях на высоте 3500 метров над уровнем моря. Помимо своих соперников гонщикам нужно бороться еще и с дикой природой на высоких равнинах боливийских Анд.
Из-за аварий к пятому этапу вынуждены были досрочно прекратить гонку два бывших победителя – катарец Нассер Аль-Аттия и испанец Карлос Сайнс-старший – а также действующий чемпион – австралиец Тоби Прайс
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