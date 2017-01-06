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Пятый этап "Дакар"-2017 сократили из-за плохой погоды http://www.segodnya.ua/img/article/7860/68_main.1483719546.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/68_tn.1483719546.jpg Мир Сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км

Пятый этап "Дакар"-2017 сократили из-за плохой погоды

Сегодня, 18:19

Сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км

Фото AFP
Фото AFP

Организаторы "Дакар"-2017 сократили пятый этап ралли-рейда из-за непогоды, в результате чего трасса пришла в непригодное состояние.

Таким образом сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км.

Начиная с четвертого этапа, гонки должны были проходить в экстремальных условиях на высоте 3500 метров над уровнем моря. Помимо своих соперников гонщикам нужно бороться еще и с дикой природой на высоких равнинах боливийских Анд.

Из-за аварий к пятому этапу вынуждены были досрочно прекратить гонку два бывших победителя –  катарец Нассер Аль-Аттия и испанец Карлос Сайнс-старший – а также действующий чемпион – австралиец Тоби Прайс
автоспорт, ралли Дакар

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Источник:

Сегодня|Спорт

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