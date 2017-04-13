Рабинович о выступлении российского дипломата в ООН: "Ему бы в трениках на столе сидеть, лузгая семечки"

Финансист раскритиковал также Лаврова и Захарову за их манеру общения, намекнув на бандитский тон

Российский финансист и блогер Слава Рабинович раскритиковал высказывания заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, который в неподобающей для дипломата манере говорил на заседании СБ ООН с британским коллегой Мэтью Райкрофтом. Об этом он рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

Он намекнул, что дипломатия от Сафронкова больше напоминает бандитский тон.

"Зампостпред РФ при ООН должен был сидеть на столе на корточках в трениках и кроссовках, лузгая семечки. Почему он вообще сидел на стуле? Я думаю, он должен был выступать в другой одежде и в другой позе", – сказал Рабинович.

Сообщалось, что в сети появилось видео, как на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.

Также он раскритиковал и других российских дипломатов – главу МИД РФ Сергея Лаврова и спикера ведомства Марию Захарову.

"Посмотрите, Мария Захарава реально так же себя ведет. Ей позволено и даже сказано так себя вести. Может так поступать и Лавров. Это все идет оттуда, откуда все они вышли. Это даже не "мочить в сортире". Все это пришло из советской коммунистической большевистской бандитской ленинградской подворотни", – подчеркнул финансист.

Вчера, например, у Лаврова произошел очередной "конфликт" с журналистами. Министр иностранных дел России во время встречи с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном резко раскритиковал манеры американских журналистов, которые пытались задать ему вопрос.