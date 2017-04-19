Работник ООН оказался грабителем банков – СМИ

Сегодня, 15:59

Абдуллах Шуайба был задержан в своем офисе в Центре иностранной прессы, полиция считает, что 53-летний Шуайба грабил банки во время перерывов на работе

В США задержали грабителя банка. Фото: yarcube.ru
В США задержали грабителя банка. Фото: yarcube.ru

Мужчина, работающий в газетном агентстве, которое в том числе занимается вопросами Организации Объединенных Наций (ООН), был арестован в связи с ограблениями банков в Нью-Йорке, передает NBC, сообщает "РБК Украина".

Абдуллах Шуайба был задержан в своем офисе в Центре иностранной прессы. Полиция считает, что 53-летний Шуайба грабил банки во время перерывов на работе. По словам источников в правоохранительных органах, Шуайбу ограбил банк HSBC в понедельник, а затем вернулся на работу, где вскоре его арестовали. Шуайбу обвиняют еще в трех банковских ограблениях за последние полтора месяце.

По словам представителя ООН, Шуайбу когда-то работал специалистом по коммуникациям в Организации Объединенных Наций, в общей сложности он проработал там два месяца в 2013 году. На сегодняшний день он работает, вероятно, в Нигерийской прессе, которая частично охватывает и деятельность ООН. Сообщается, что на странице в Facebook у Шуайбу имеется фотография, где он пожимает руку чиновнику в Генеральной Ассамблее.
США, банки, ООН, грабитель

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