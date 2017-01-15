Рафаэль Надаль рассказал, что уже не может играть в теннис без боли

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, заявил накануне Открытого чемпионата Австралии-2017, что полностью восстановился от травм, но уже больше не может играть без болезненных ощущений.

"У меня сейчас нет травм. Но выступления на корте без боли остались уже далеко в прошлом, – сказал Надаль. – Я наслаждаюсь тем, что я здесь, в Мельбурне, потому что в течение последних семи месяцев я провел всего пару матчей. Если быть честным и реалистом, после "Ролан Гаррос" единственным турниром, на котором я чувствовал себя нормально, был US Open".

Также Надаль отметил, что он готов бороться за победу на турнире в Австралии, иначе бы он давно уже завершил бы карьеру. "Если я не поверю, что могу быть конкурентноспособным, а в моем понимании это значит бороться за то, за что я бился на протяжении последних 10 лет, то я, скорее всего, буду играть в гольф или увлекусь рыбалкой. Я здесь, потому что я верю", – отметил теннисист.

Australian Open-2017 стартует в Мельбурне в понедельник, 16 января, и продлится до 29 января. Надаль, выигрывавший турнир в 2009 году, получил девятый номер посева и в первом круге сыграет с немцем Флорианом Майером. Испанец не выходил на корт после неудачного выступления на турнире серии "Мастерс" в Шанхае в октябре 2016 года, где он проиграл во втором круге сербу Виктору Троицки.