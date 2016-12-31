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Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Абу-Даби http://www.segodnya.ua/img/article/7849/53_main.1483192916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/53_tn.1483192916.jpg Мир В финале испанец в трех сетах обыграл Давида Гоффена

Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

Сегодня, 15:56

В финале испанец в трех сетах обыграл Давида Гоффена

Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена в финальном матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Надаль в финале, прошедшем в субботу, обыграл Гоффена в двух сетах со счетом – 6:4, 7:6 (7:5). Соперники провели на корте 1 час 56 минут.

В матче за третье место первая ракетка мира британец Энди Маррей обыграл канадца Милоша Раонича – 6:3, 7:6 (8:6).
теннис, теннисист, Давид Гоффен

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Источник:

Р-спорт

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