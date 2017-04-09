Ракетный удар по Сирии был необходим для обеспечения безопасности США – Трамп

США примут, если это потребуется, дополнительные меры для дальнейшей защиты своих национальных интересов

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу объяснил в субботу, что нанесенный по его распоряжению ранее на этой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе был необходим для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

"Я действовал для защиты жизненно важных внешнеполитических интересов и для обеспечения национальной безопасности, в соответствии с моими конституционными полномочиями ответственного за внешнюю политику, верховного главнокомандующего и главы исполнительной власти", – говорится в письме.

"США примут, если это потребуется, дополнительные меры для дальнейшей защиты своих национальных интересов", – отмечается в документе.

Согласно законодательству США, в случаях, когда американский президент принимает решение провести краткосрочную военную операцию за рубежом, он должен потом отчитаться перед Конгрессом. Тем не менее, как сообщалось, многие конгрессмены полагают, что в данном случае, поскольку речь не шла о самообороне, а прямой угрозы США сирийские военные не представляли, то Трампу следовало сначала получить разрешение Конгресса, а уже потом – наносить удар.