Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер
Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана
Наставник английского "Лестера" итальянец Клаудио Раньери признан лучшим тренером года на торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.
Раньери привел скромный "Лестер" к первой в истории победе в чемпионате Англии, а также вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.
На награду также претендовали чемпион Европы Фернанду Сантуш и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан.
Лучше женщиной тренером стала Сильвия Нейд, возглавлявшая сборную Германии на триумфальной Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
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