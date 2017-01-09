Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер

Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана

Наставник английского "Лестера" итальянец Клаудио Раньери признан лучшим тренером года на торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

Раньери привел скромный "Лестер" к первой в истории победе в чемпионате Англии, а также вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

На награду также претендовали чемпион Европы Фернанду Сантуш и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан.

Лучше женщиной тренером стала Сильвия Нейд, возглавлявшая сборную Германии на триумфальной Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.