Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер http://www.segodnya.ua/img/article/7866/38_main.1483986739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/38_tn.1483986739.jpg Мир Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана

Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер

Сегодня, 20:32

Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана

Клаудио Раньери. Фото twitter.com/FIFAcom
Клаудио Раньери. Фото twitter.com/FIFAcom

Наставник английского "Лестера" итальянец Клаудио Раньери признан лучшим тренером года на торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

Раньери привел скромный "Лестер" к первой в истории победе в чемпионате Англии, а также вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

На награду также претендовали чемпион Европы Фернанду Сантуш и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан.

Лучше женщиной тренером стала Сильвия Нейд, возглавлявшая сборную Германии на триумфальной Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
футбол, Клаудио Раньери, FIFA's Best

Вы сейчас просматриваете новость "Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото witter.com/FIFAcom

Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Сегодня, 20:17

Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"

Мир

Фото witter.com/FIFAcom

В символическую сборную года ФИФА попали игроки только трех клубов

Сегодня, 19:54

Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавил голкипер "Баварии"

Мир

Фото AFP

ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото)

6 Января, 17:56

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе

Мир

Клаудио Раньери получит средства на усиление команды. Фото AFP

Владельцы "Лестера" выделят 37 миллионов долларов на спасение команды в Премьер-лиге

28 Декабря 2016, 11:56

Тренер в январе получит средства на усиление состава

Мир

Диего Симеоне. Фото AFP

Диего Симеоне впервые признан лучшим клубным тренером года

27 Декабря 2016, 11:45

Аргентинский наставник "Атлетико" обошел в голосовании Зидана и Раньери

Мир

Клаудио Раньери. Фото AFP

Тренер "команды-выскочки" чемпионата Англии подвел итоги года

24 Декабря 2016, 14:06

Наставник "Лестер Сити" Клаудио Раньери назвал 2016 год лучшим в своей карьере

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.