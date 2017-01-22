Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций

После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит рассчитывать на скорую отмену Западом санкций.

Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

Также стоит отметить, что съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии на новый пятилетний срок.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в обмен на снижение ядерного потенциала. У Путина ответили на данное предложение отказом.