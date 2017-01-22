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Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций http://www.segodnya.ua/img/article/7905/91_main.1485090759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/91_tn.1485090759.jpg Мир После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций

Сегодня, 15:12

После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС
Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит рассчитывать на скорую отмену Западом санкций.

Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

Также стоит отметить, что съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии на новый пятилетний срок.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в обмен на снижение ядерного потенциала. У Путина ответили на данное предложение отказом.
россия, США, Медведев, эксперты, трамп, санкции

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