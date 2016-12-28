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Райан Гиггз – главный кандидат на пост тренера "Соунси" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/29_main.1482916048.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/29_tn.1482916048.jpg Мир Основным кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Суонси" является экс-футболист "МЮ"

Райан Гиггз – главный кандидат на пост тренера "Соунси"

Сегодня, 11:07

Основным кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Суонси" является экс-футболист "МЮ"

Райан Гиггз. Фото Facebook
Райан Гиггз. Фото Facebook

Бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является основным кандидатом на замену Бобу Брэдли на посту главного тренера футбольного клуба "Суонси Сити".

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с американским тренером. Брэдли возглавил "Суонси" в начале октября этого года, сменив Франческо Гвидолина. В должности главного тренера команды 58-летний специалист провел 11 матчей, в которых "лебеди" одержали 2 победы, сыграли 2 ничьи и потерпели 7 поражений.

Как информирует Sky Sports, у Гиггза наиболее высокие шансы получить работу в "Суонси". При этом утверждается, что в качестве замены Брэдли также рассматриваются ушедший в середине прошлой недели в отставку из другого клуба премьер-лиги "Кристал Пэлас" Алан Пардью, главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман, экс-защитник "Эвертона", "Бирмингема" и "Лестера" Гэри Роветт, а также покинувший в ноябре сборную США Юрген Клинсманн и уволенный из сборной Англии после провала на чемпионате Европы во Франции Рой Ходжсон.

Информация о том, что валлиец Гиггз станет главным тренером "Суонси", появлялась в британских СМИ еще в сентябре. Утверждалось, что он сменит в этой должности Гвидолина. Однако впоследствии специалист опроверг эти слухи.

Гиггз в составе "Манчестер Юнайтед" стал 13-кратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. После сезона-2012/13 валлиец стал играющим тренером "МЮ" и ассистентом главного тренера команды Дэвида Мойеса, а после его отставки был назначен помощником Луи ван Гала, окончательно завершив карьеру футболиста в 2014 году. В июле было объявлено, что Гиггз покидает "Манчестер" поле 29 лет в клубе.

После 18 туров в нынешнем сезоне премьер-лиги "Суонси" занимает предпоследнее 19-е место, имея в активе 12 очков и находясь в зоне вылета.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  ЛИВЕРПУЛЬ 18 12 4 2 45-21 40
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
13  СТОК СИТИ 18 5 6 7 20-28 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 18 3 3 12 14-39 12
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Суонси, Юрген Клинсманн, Рой Ходжсон, Райан Гиггз, Алан Пардью, Кристал Пэлас

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Источник:

Sky Sports

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