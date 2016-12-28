Райан Гиггз – главный кандидат на пост тренера "Соунси"
Основным кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Суонси" является экс-футболист "МЮ"
Бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является основным кандидатом на замену Бобу Брэдли на посту главного тренера футбольного клуба "Суонси Сити".
Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с американским тренером. Брэдли возглавил "Суонси" в начале октября этого года, сменив Франческо Гвидолина. В должности главного тренера команды 58-летний специалист провел 11 матчей, в которых "лебеди" одержали 2 победы, сыграли 2 ничьи и потерпели 7 поражений.
Как информирует Sky Sports, у Гиггза наиболее высокие шансы получить работу в "Суонси". При этом утверждается, что в качестве замены Брэдли также рассматриваются ушедший в середине прошлой недели в отставку из другого клуба премьер-лиги "Кристал Пэлас" Алан Пардью, главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман, экс-защитник "Эвертона", "Бирмингема" и "Лестера" Гэри Роветт, а также покинувший в ноябре сборную США Юрген Клинсманн и уволенный из сборной Англии после провала на чемпионате Европы во Франции Рой Ходжсон.
Информация о том, что валлиец Гиггз станет главным тренером "Суонси", появлялась в британских СМИ еще в сентябре. Утверждалось, что он сменит в этой должности Гвидолина. Однако впоследствии специалист опроверг эти слухи.
Гиггз в составе "Манчестер Юнайтед" стал 13-кратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. После сезона-2012/13 валлиец стал играющим тренером "МЮ" и ассистентом главного тренера команды Дэвида Мойеса, а после его отставки был назначен помощником Луи ван Гала, окончательно завершив карьеру футболиста в 2014 году. В июле было объявлено, что Гиггз покидает "Манчестер" поле 29 лет в клубе.
После 18 туров в нынешнем сезоне премьер-лиги "Суонси" занимает предпоследнее 19-е место, имея в активе 12 очков и находясь в зоне вылета.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|18
|15
|1
|2
|38-11
|46
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18
|12
|4
|2
|45-21
|40
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|3
|3
|39-20
|39
|4
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|9
|6
|2
|29-12
|33
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|9
|6
|3
|27-18
|33
|7
|ЭВЕРТОН
|18
|7
|5
|6
|23-21
|26
|8
|САУТГЕМПТОН
|17
|6
|6
|5
|17-16
|24
|9
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|18
|6
|5
|7
|23-22
|23
|10
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|18
|6
|4
|8
|23-32
|22
|12
|БОРНМУТ
|18
|6
|3
|9
|23-31
|21
|13
|СТОК СИТИ
|18
|5
|6
|7
|20-28
|21
|14
|БЕРНЛИ
|18
|6
|2
|10
|17-28
|20
|15
|МИДЛСБРО
|18
|4
|6
|8
|16-20
|18
|16
|ЛЕСТЕР
|18
|4
|5
|9
|23-31
|17
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|18
|4
|2
|12
|16-31
|14
|19
|СУОНСИ
|18
|3
|3
|12
|21-41
|12
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|18
|3
|3
|12
|14-39
|12
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