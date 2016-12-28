Райан Гиггз – главный кандидат на пост тренера "Соунси"

Бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является основным кандидатом на замену Бобу Брэдли на посту главного тренера футбольного клуба "Суонси Сити".

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с американским тренером. Брэдли возглавил "Суонси" в начале октября этого года, сменив Франческо Гвидолина. В должности главного тренера команды 58-летний специалист провел 11 матчей, в которых "лебеди" одержали 2 победы, сыграли 2 ничьи и потерпели 7 поражений.

Как информирует Sky Sports, у Гиггза наиболее высокие шансы получить работу в "Суонси". При этом утверждается, что в качестве замены Брэдли также рассматриваются ушедший в середине прошлой недели в отставку из другого клуба премьер-лиги "Кристал Пэлас" Алан Пардью, главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман, экс-защитник "Эвертона", "Бирмингема" и "Лестера" Гэри Роветт, а также покинувший в ноябре сборную США Юрген Клинсманн и уволенный из сборной Англии после провала на чемпионате Европы во Франции Рой Ходжсон.

Информация о том, что валлиец Гиггз станет главным тренером "Суонси", появлялась в британских СМИ еще в сентябре. Утверждалось, что он сменит в этой должности Гвидолина. Однако впоследствии специалист опроверг эти слухи.

Гиггз в составе "Манчестер Юнайтед" стал 13-кратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. После сезона-2012/13 валлиец стал играющим тренером "МЮ" и ассистентом главного тренера команды Дэвида Мойеса, а после его отставки был назначен помощником Луи ван Гала, окончательно завершив карьеру футболиста в 2014 году. В июле было объявлено, что Гиггз покидает "Манчестер" поле 29 лет в клубе.

После 18 туров в нынешнем сезоне премьер-лиги "Суонси" занимает предпоследнее 19-е место, имея в активе 12 очков и находясь в зоне вылета.

Таблица чемпионата Англии: