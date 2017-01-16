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Райан Гиггз может возглавить двукратного победителя Лиги чемпионов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/46_main.1484568566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/46_tn.1484568566.jpg Мир Легендарный футболист "МЮ" готов начать тренерскую карьеру во втором дивизионе Англии

Райан Гиггз может возглавить двукратного победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 14:09

Легендарный футболист "МЮ" готов начать тренерскую карьеру во втором дивизионе Англии

Райан Гиггз. Фото manutd.com
Райан Гиггз. Фото manutd.com

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз снова является кандидатом на пост главного тренера клуба "Ноттингем Форест", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии – Чемпионшипе, сообщает Daily Mail.

По данным издания, помимо 43-летнего валлийца на пост, ставший свободным после отставки Филиппа Монтанье в субботу, претендуют Майк Фелан, Кенни Джекетт и Оскар Гарсия.

В начале июля 2016 года Гиггз покинул английский "Манчестер Юнайтед" после 29 лет, которые он провел в футбольном клубе в качестве игрока и тренера. В июне прошлого года "Ноттингем Форест" уже рассматривал его кандидатуру, но тогда клуб выбрал француза Монтанье.

После 26 туров "Ноттингем Форест" занимает 20-е место в Чемпионшипе, имея в активе 27 очков. От зоны вылета чемпиона Англии сезона-1977/78 отделяет три очка.
футбол, чемпионат Англии, Райан Гиггз, Ноттингем Форест

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Источник:

Р-спорт

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