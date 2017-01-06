Разбившийся в авиакатастрофе клуб сыграет с последним своим соперником перед трагедией

Бразильский "Шапекоэнсе" на своей странице в twitter объявил дату первого матча после авиакатастрофы.

21 января команда проведет товарищескую игру против действующего чемпиона Бразилии "Палмейраса".

"Палмейрас" был последним соперником "Шапекоэнсе" перед трагедией.

Напомним, 28 ноября самолет с футболистами "Шапекоэнсе" по дороге на первый матч финала Копа Судамерикана разбился по пути в Колумбию. 20 футболистов погибли, трое выжили.