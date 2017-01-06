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Разбившийся в авиакатастрофе клуб сыграет с последним своим соперником перед трагедией http://www.segodnya.ua/img/article/7859/90_main.1483701513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/90_tn.1483701513.jpg Мир "Шапекоэнсе" проведет товарищеский матч против "Палмейраса"

Разбившийся в авиакатастрофе клуб сыграет с последним своим соперником перед трагедией

Сегодня, 13:18

"Шапекоэнсе" проведет товарищеский матч против "Палмейраса"

Фото twitter
Фото twitter

Бразильский "Шапекоэнсе" на своей странице в twitter объявил дату первого матча после авиакатастрофы.

21 января команда проведет товарищескую игру против действующего чемпиона Бразилии "Палмейраса".

"Палмейрас" был последним соперником "Шапекоэнсе" перед трагедией.

Напомним, 28 ноября самолет с футболистами "Шапекоэнсе" по дороге на первый матч финала Копа Судамерикана разбился по пути в Колумбию. 20 футболистов погибли, трое выжили.
футбол, товарищеский матч, Палмейрас, Шапекоэнсе

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Источник:

Евро-футбол

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