Разбившийся в авиакатастрофе клуб сыграет с последним своим соперником перед трагедией
"Шапекоэнсе" проведет товарищеский матч против "Палмейраса"
Бразильский "Шапекоэнсе" на своей странице в twitter объявил дату первого матча после авиакатастрофы.
21 января команда проведет товарищескую игру против действующего чемпиона Бразилии "Палмейраса".
"Палмейрас" был последним соперником "Шапекоэнсе" перед трагедией.
Напомним, 28 ноября самолет с футболистами "Шапекоэнсе" по дороге на первый матч финала Копа Судамерикана разбился по пути в Колумбию. 20 футболистов погибли, трое выжили.
Вы сейчас просматриваете новость "Разбившийся в авиакатастрофе клуб сыграет с последним своим соперником перед трагедией". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии