"Разъединенные Штаты Америки": жителей семи стран не пускают, а Калифорния хочет выйти из США

Только за первые сутки действия указа Трампа в аэропортах США задержали до 200 человек для высылки в их родные страны

США продолжает лихорадить: Дональд Трамп в президентском кресле всего неделю, а волна протестов и критики из-за его указов не спадает. Мало того, Калифорния всерьез заявляет об отделении.

"ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТБОР". В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов. В частности, прием сирийских беженцев прекратился на неопределенный срок. "Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и я замораживаю въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения, позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", — говорится в тексте указа. Другие его положения тоже крайне серьезные. Так, прием беженцев из других стран приостановлен на 120 дней, США вводит обязательные интервью на получение виз для въезда в страну, а создание биометрической системы для контроля над въезжающими будет ускорено. Кроме Сирии, запрет на въезд в США касается шести стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана. Авиакомпании уже отказываются продавать билеты в Штаты жителям этих стран. Даже режиссер фильма, претендующего на "Оскар", иранец Асгар Фархади, вероятно, не сможет приехать на церемонию.

Американские правозащитники заявили, что только за первые сутки действия указа в аэропортах страны задержали от 100 до 200 человек для высылки в их родные страны, однако власти эту цифру не подтверждают. Зато задержание 11 прилетевших беженцев в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке стало толчком для массовых протестов на территории воздушной гавани: сотни людей требовали отмены указа с плакатами: "Мы все — иммигранты". Соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон поддержала протестующих. Протесты затронули множество крупных городов: Даллас, Сан-Франциско, Чикаго. Американский союз защиты гражданских свобод пошел дальше и обратился в Федеральный окружной суд Нью-Йорка, и тот уже в субботу наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими визами из аэропортов. Министерство нацбезопасности заявило, что не будут высылать людей, выполняя решение суда, но указ Трампа, запрещающий мигрантам въезд в страну, остается в силе.

Многие мировые лидеры уже осудили это решение. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что борьба с терроризмом не может быть оправданием для подозрения к определенным нациям. Мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, назвал запрет "постыдным и жестоким". А премьер Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна по-прежнему будет давать убежище тем, кто "бежит от преследования, терроризма и войны". В США указ тоже раскритиковали: губернатор Вашингтона Джей Инсли назвал его "провокационным и опасным", а губернатор Вирджинии Терри Маколифф опасается разжигания ненависти в адрес американцев, живущих в других странах.

ПУТИН И ИГИЛ. Также Трамп впервые со вступления в должность поговорил с российским президентом Владимиром Путиным. Телефонная беседа длилась около часа и касалась борьбы с ИГ в Сирии. Кроме того, они поговорили о борьбе с терроризмом, иранской ядерной программе, ситуации на Ближнем Востоке, восстановлении торговых связей. Говорили и об Украине, но подробности не сообщаются. Санкции против России в разговоре не всплывали. Вечером в субботу стало известно, что Трамп подписал указ, требующий за 30 дней разработать план полного разгрома ИГИЛ.

В Калифорнии начали собирать подписи за выход из состава Штатов

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США — Calexit, о чем сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California. Сторонникам процесса нужно за 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% от зарегистрированных избирателей). Если им это удастся, уже в ноябре 2018-го калифорнийцы смогут проголосовать за отмену двух положений местной конституции: о том, что их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция США — основным законом страны. Сам референдум за отделение может пройти весной 2019-го. Для Calexit нужна 50%-ная явка и позитивный ответ не менее 55% проголосовавших. "Имея шестую по размерам экономику в мире, Калифорния экономически более сильная, чем Франция, а население больше, чем в Польше. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только с 49 другими штатами", — говорится в заявлении Yes California.